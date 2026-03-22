全国有数の温泉県として知られる群馬県。豊富な湯量と多彩な泉質を誇り、さまざまな種類の温泉が楽しめます。All About ニュース編集部は3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「名湯百選」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名湯百選の中で、好き＆行ってみたい群馬県の温泉」ランキングを紹介します！【5位までの全ランキング結果を見る】2位：伊香保温泉／54票2位にランクインしたのは、伊