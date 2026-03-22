【名湯百選】好き＆行ってみたい「群馬県の温泉」ランキング！ 「伊香保温泉」を大差で抑えた1位は？
全国有数の温泉県として知られる群馬県。豊富な湯量と多彩な泉質を誇り、さまざまな種類の温泉が楽しめます。
All About ニュース編集部は3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「名湯百選」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名湯百選の中で、好き＆行ってみたい群馬県の温泉」ランキングを紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
中心地にある石段街はおみやげ処や老舗の遊技場など、昔ながらの店が立ち並ぶレトロな散策スポット。小腹が空いたら温泉街グルメも楽しめます。
▼回答者コメント
「石段街の温泉街を浴衣で散策してみたいし、レトロな温泉街の雰囲気がとても良いから」（30代女性／石川県）
「石段街に並ぶ歴史ある旅館と茶褐色の温泉が楽しめるから」（40代男性／静岡県）
「関東住みなので気軽に行ける温泉地。湯の感じも好みである」（50代女性／神奈川県）
湯畑周辺では浴衣をレンタルして温泉街を散歩したり、名物の湯もみショーを見たりと楽しみ方はさまざま。また、リニューアルされたエリアは「裏草津地蔵」と呼ばれ、カフェや漫画堂など滞在型の拠点として注目を集めています。
▼回答者コメント
「効能が良さそうだから」（20代女性／宮城県）
「源泉の種類が多く、何度行っても楽しめるから」（30代女性／東京都）
「一度は行ってみたい有名温泉地」（20代女性／静岡県）
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「名湯百選」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名湯百選の中で、好き＆行ってみたい群馬県の温泉」ランキングを紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：伊香保温泉／54票2位にランクインしたのは、伊香保温泉です。榛名山麓に広がる365段の石段がシンボルの温泉地。古くから湧く「黄金の湯」と1996年に掘削された「白銀の湯」の2つの源泉があります。
▼回答者コメント
「石段街の温泉街を浴衣で散策してみたいし、レトロな温泉街の雰囲気がとても良いから」（30代女性／石川県）
「石段街に並ぶ歴史ある旅館と茶褐色の温泉が楽しめるから」（40代男性／静岡県）
「関東住みなので気軽に行ける温泉地。湯の感じも好みである」（50代女性／神奈川県）
1位：草津温泉／158票1位にランクインしたのは、草津温泉です。日本一の自噴湧出量を誇り、町の中心地にある源泉地・湯畑がシンボル。約52℃ある湯は強い酸性で、常に湯けむりが上がっています。
湯畑周辺では浴衣をレンタルして温泉街を散歩したり、名物の湯もみショーを見たりと楽しみ方はさまざま。また、リニューアルされたエリアは「裏草津地蔵」と呼ばれ、カフェや漫画堂など滞在型の拠点として注目を集めています。
▼回答者コメント
「効能が良さそうだから」（20代女性／宮城県）
「源泉の種類が多く、何度行っても楽しめるから」（30代女性／東京都）
「一度は行ってみたい有名温泉地」（20代女性／静岡県）
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)