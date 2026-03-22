3月21日、明治安田J1百年構想リーグEAST第8節の川崎フロンターレ対横浜F・マリノスの試合がMUFGスタジアム（国立競技場）で行われた。開始1分川崎にチャンス。左サイドでFKを獲得すると、三浦のクロスに脇坂。ワントラップからのシュートはGKに一度弾かれるもこぼれ球を松長根が決めてゴール。かと思われたが、VARの結果、オフサイド判定となり、ゴールは取り消しに。マリノスは助かる形となった。序盤こそ守備を強いられたマリノ