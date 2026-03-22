BTS_出典元_Spotify BTSが、The 5th Album『ARIRANG』がSpotifyグローバルチャート1位〜14位を独占した。【動画】BTS「SWIM」ミュージックビデオ21日にSpotifyによると、BTSのThe 5th Album ‘ARIRANG’は、歴代で最もストリーミングされたK-POPアルバムとしてその名を刻んだ。また、今年1日のうちに最も再生されたアルバムにも選ばれ、圧倒的な話題性を証明した。 Spotifyの「デイリートップソング・グローバル」