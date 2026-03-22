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BTSが、The 5th Album『ARIRANG』がSpotifyグローバルチャート1位〜14位を独占した。

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21日にSpotifyによると、BTSのThe 5th Album ‘ARIRANG’は、歴代で最もストリーミングされたK-POPアルバムとしてその名を刻んだ。また、今年1日のうちに最も再生されたアルバムにも選ばれ、圧倒的な話題性を証明した。

Spotifyの「デイリートップソング・グローバル」チャート（3月20日付）では、タイトル曲「SWIM」が初登場1位に直行したほか、アルバム全収録曲が1位から14位を独占した。グローバル音源チャートの最上段がすべてBTSの楽曲で埋め尽くされた。特に、韓国の国宝第29号である聖徳大王神鐘の音を収めた6曲目のインタールード・トラックまでがチャートインし、大きな注目を集めている。BTSは「デイリートップアーティスト・グローバル」でも首位を獲得した。

BTSのカムバックに対する熱気は、Apple Musicにおける新記録でも裏付けられた。 ‘ARIRANG’はApple Musicの歴史上、リリース初日に世界で最も再生されたK-POPアルバムとなった。さらにBTSがリリースしたポップジャンルのアルバムとしても、初日基準で歴代最多ストリーミング数を記録した。3年9ヶ月にわたり、カムバックを待ち望んできた世界中の音楽ファンの関心が、数値として証明された。

韓国内のアルバム・音源チャートも席巻している。タイトル曲「SWIM」は20日付のMelonデイリーチャートで1位を獲得し、リアルタイムチャート「TOP100」では21日午前8時から22日午後1時まで首位を維持した。アルバムの販売成績も驚異的だ。リリース後のHANTEOチャート集計で販売数398万枚を突破し、自己最多初動記録（発売後1週間の販売量）をわずか1日で更新した。同チャートのデイリー部門でも2日連続（3月20日〜21日付）で1位を記録している。

The 5th Album ‘ARIRANG’は、BTSのアイデンティティと、彼らが向き合ってきた普遍的な感情を込めた作品だ。タイトル曲「SWIM」は、人生という荒波の中でも立ち止まることなく、泳ぎ進み続ける姿勢を歌った楽曲だ。作詞の全般をRMが手がけ、人生を愛する姿勢を真摯に描き出した。