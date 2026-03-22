「競泳・日本選手権」（２２日、東京アクアティクスセンター）愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）と、パンパシフィック選手権（８月・米国）の代表選考会を兼ねて行われ、女子８００メートル自由形で梶本一花（２２）＝枚方ＳＳ＝が８分２３秒１１の日本新記録で優勝を飾った。０４年に山田沙知子がマークした８分２３秒６８の従来記録を２２年ぶりに更新。現存していた最古の日本記録を塗り替えた。