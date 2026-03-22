千葉ロッテマリーンズは、27日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催される開幕戦・埼玉西武ライオンズ戦（後6：30試合開始）にライトスタンドにてビッグフラッグを掲出することを発表した。【動画】「絶叫しているところは僕自身迫真の演技ができたと思います」千葉ロッテ・山本大斗が出演した『パテレ』CM本企画は、ビッグフラッグ実行委員会および千葉ロッテマリーンズ応援団の協力のもと、試合演出の一環として試合開始直前