千葉ロッテ、開幕戦で2年ぶり“ビッグフラッグ”掲出
千葉ロッテマリーンズは、27日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催される開幕戦・埼玉西武ライオンズ戦（後6：30試合開始）にライトスタンドにてビッグフラッグを掲出することを発表した。
【動画】「絶叫しているところは僕自身迫真の演技ができたと思います」千葉ロッテ・山本大斗が出演した『パテレ』CM
本企画は、ビッグフラッグ実行委員会および千葉ロッテマリーンズ応援団の協力のもと、試合演出の一環として試合開始直前の午後6時25分頃、ライトスタンドを覆い尽くす縦15メートル、横75メートルの「ONE HEART MARINES」のメッセージが入ったビッグフラッグを掲出する。
本ビッグフラッグは、マリーンズビッグフラッグ実行委員会が制作し、2015年3月31日のホーム開幕戦日本ハム戦で初めてお披露目。昨年はホーム開幕戦が雨天中止となり掲出を見送ったため、今回は2年ぶりの実施となる。
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本企画は、ビッグフラッグ実行委員会および千葉ロッテマリーンズ応援団の協力のもと、試合演出の一環として試合開始直前の午後6時25分頃、ライトスタンドを覆い尽くす縦15メートル、横75メートルの「ONE HEART MARINES」のメッセージが入ったビッグフラッグを掲出する。
本ビッグフラッグは、マリーンズビッグフラッグ実行委員会が制作し、2015年3月31日のホーム開幕戦日本ハム戦で初めてお披露目。昨年はホーム開幕戦が雨天中止となり掲出を見送ったため、今回は2年ぶりの実施となる。