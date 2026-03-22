記事ポイント3月19日に調査結果データを発売。一般生活者編の首位はサントリーです。上昇上位にチキンラーメンやロピア。2026年3月19日、日経BPコンサルティングが「ブランド・ジャパン2026」の調査結果を発表しました。日々の買い物やサービス選びに直結するブランドの強さが、一般生活者とビジネス・パーソンそれぞれの視点から見えてくる内容です。今回の結果では、家計を助けるお得さや暮らしを支える利便性に加え、未来を感じ