学生メカニックが初代シビックを整備し、伝統のラリーを完走メカニックや開発者を育成する「ホンダ学園」が、創立50周年を記念して参戦した「ラリー・モンテカルロ・ヒストリック2026」の報告会を18日に都内で開催した。1月29日から2月7日まで行われた大会は、1911年から86年までに「ラリー・モンテカルロ」に参戦実績のある車種を用い、南仏アルプス山岳地帯を中心に約2200キロを走破するというもの。ホンダ学園は1975年式の初