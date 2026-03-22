15歳で芸能界入り元タレントの岩佐真悠子さん（39）が今年3月、国家資格の「介護福祉士」に合格した。15歳の時に芸能界入りし、俳優・タレントとして活躍したが、2020年に芸能界を引退。その後、介護の道へ進み、現場で働きながら介護の魅力を伝えてきた。勉強嫌いを自認するが、どのように資格取得に挑んだのか。（全3回の第1回）【福嶋剛/ライター】＊＊＊【写真】当時から「美少女」…幼少期、小学、10代の岩佐真悠子。ヤン