15歳で芸能界入り

元タレントの岩佐真悠子さん（39）が今年3月、国家資格の「介護福祉士」に合格した。15歳の時に芸能界入りし、俳優・タレントとして活躍したが、2020年に芸能界を引退。その後、介護の道へ進み、現場で働きながら介護の魅力を伝えてきた。勉強嫌いを自認するが、どのように資格取得に挑んだのか。（全3回の第1回）【福嶋剛/ライター】

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【写真】当時から「美少女」…幼少期、小学、10代の岩佐真悠子。ヤンチャなデビュー時、イケイケの20代、子どもを抱っこする最新ショットも

現在、介護職員をやりながら、介護を知ってもらう活動をしています。その中で、みなさんに信頼してもらうために、何かが必要だなって以前から思っていました。そこで勉強が大嫌いでしたが、高校受験以来となる勉強をして介護福祉士という国家資格に挑戦したんです。

岩佐真悠子

介護福祉士とは、介護分野における日本の国家資格です。資格を取る事で知識や技術が向上し、利用者さんやご家族に対して介護用具の使い方や自立した生活を送るためのアドバイスを行いやすくなります。また、現場のリーダーとして他のスタッフに指導をすることも増え、キャリアアップに役立ちます。

また、資格手当がつくので給与面や待遇面がアップします。この点は大きいですね。施設側にとっても有資格者が多いことで、事故のリスクが減り、サービスの質が向上することで評判が良くなり、入居率も上がり、経営も安定します。

取ろうと思って、すぐに取得できるかというとそうでもないんです。いくつかの方法（ルート）があるのですが、一般的には「実務経験ルート」と言って、現場で3年以上の実務経験を積んでから国家試験を受験する方法があり、私もその方法で受験しました。

具体的には、職員として現場での経験をしながら1年目は「介護職員初任者研修」というのがあって介護の基礎を学び、2年目、3年目の間に介護福祉士の試験を受けるための必要な研修（実務者研修）を受講します。

介護プランの立て方や「たんの吸引」「経管栄養」といった医療的ケアの基礎知識などをテキストを使って受講し、修了評価として実技と学科のテストを受けます。

分厚いテキスト8冊

実際に分厚いテキストが8冊くらいだったかな。私は机に向かうと勉強嫌いのトラウマがよみがえるのでスマホのアプリを使いながら、仕事の合間や育児の合間、キッチンで鍋のお湯が沸騰するのを待っている間とか、とにかく隙間時間を使ってちょこちょこと勉強しました。でも、やり始めて気が付いたのは「実は私、勉強が嫌いだった訳じゃなくてデスクワークが無理なんだ」って（笑）。

今年、4年目にようやく介護福祉士の試験を受けました。実務研修は終わっているので試験は筆記だけで、制限時間よりはるか前に全部回答できたんです。

今月16日に発表があり、無事合格できました。でも登録までまだ1か月くらいかかるので、みなさんに堂々と働く姿を披露できるのは、もう少し先になりそうです。個人的には私の肩書きが「元タレント」から「介護福祉士」に変わるのがちょっとうれしいですね。

普段は、共働きの夫と保育園に通う子ども、96歳になる夫のおばあちゃんの4人で住んでいます。すぐ近くには夫の両親も住んでいて、我が家も施設とは違うにぎやかさがあるんです（笑）。

保育園に通う子どもは、介護の仕事を始めた後に産みました。育児中、少しの間、介護の仕事を離れていました。やっぱり赤ちゃんのおむつを替えている時に、利用者さんのおむつ替えとオーバーラップしちゃうのが気になって。

96歳の夫のおばあちゃんは、約20年間、認知症を患っています。普通に立って歩けますし、ごはんも食べられますし、トイレにも行けます。でも3秒前のことは覚えていないんです。一度トイレに入ると出てきて手を洗っている間にトイレに行ったことを忘れてしまい、またトイレに入るので誰かが声をかけないとそれを繰り返してしまいます。

私たち家族の一日は朝6時半から始まります。私は朝ご飯を作って7時前におばあちゃんのモーニングコールをして、7時頃に子どもにご飯を食べさせて、おばあちゃんはご飯が済んだらデイサービスのお迎え待ち。私たちが家を出る時に「ばあちゃん、行ってくんね！ 荷物はここにあるからー」って言うんだけど、たぶんすぐ忘れてるかな（笑）。

私は子どもをチャリンコに乗せて保育園まで送ったら、その足で今働いているデイサービスに向かいます。仕事が夕方5時半に終わると5分で着替えて保育園までチャリンコダッシュで子どもを迎えに行き、スーパーに立ち寄り、夕飯を作っている間に缶ビールを1本だけ空けて、ご飯を食べさせて、お風呂に入れて、寝かしつけをします。

ビールでストレス発散

おばあちゃんは、義理の母が主にお世話をしているんですが、一緒に声を出すことを大切にしています。支度が済んだら毎日寝る前に私たちが「はい、おばあちゃん」と言うと、おばあちゃんは「ベッドで、パジャマに着替えます！」と言って寝てもらうのが日課になっているんです。

でも、たまに「はい、おばあちゃん」と言うと「ベッドで……寝ます！」と言って寝るので、「パジャマに着替えるのを忘れてる」「おばあちゃんの願望が声に出たね」と言って、かわいい姿をみながら爆笑しています。

休日も夫が仕事なので私は午前中に家事を終わらせて、居間で大好きなダンスミュージックを爆音で流してビールを飲みながらストレス発散をしています。おばあちゃんは耳が遠いんですが、たまに楽しそうに隣で踊っています（笑）。そんな感じで我が家は毎日にぎやかなんです。

現在、私と同じように、仕事と介護と育児の3つを同時にやらないといけない方もいると思います。ストレスの固まりのような生活で、イライラするし、夫や子どもに怒り散らすことだってあります。

育児も介護も言葉は通じるけれど、話が通じないなんてよくあるじゃないですか。一生懸命やればやるほど疲れるのは当たり前なので、そんな時は、どこかで息抜きをしましょう。外に出て深呼吸をしたり、私みたいにビールを飲んだり、音楽をかけたり。後は1日の中で笑える時間をちょっとだけでも作るといいのかなと思います。

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第2回【「30代のうちならまだやり直せる」元ミスマガ・39歳が告白、「芸能界」を引退して「介護士」になった理由】では、岩佐さんが芸能界を引退して介護士になった経緯を語っている。

岩佐真悠子（いわさ・まゆこ）

1987年、東京都練馬区出身。2003年にスカウトされ芸能界入り。「ミスマガジン2003」グランプリ受賞後、ドラマ・映画・CMなど多方面で活躍。20年に引退し、現在は介護士として従事。同期の西田美歩と「介護士★西田岩佐」を結成し、介護の普及活動を展開。26年、介護福祉士の資格を取得。

福嶋 剛

ライター。1971年生まれ。TV局映像編集、ロケーションコーディネーター、音楽サイトの編集長、ニュースサイトの記者などを経験。ベテランアーティストや元アイドルのインタビューをはじめ、イベントの進行役などエンタメを中心に活動中。