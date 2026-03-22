スマホの低年齢化により、小学生がSNSで知らない人とやり取りをして、トラブルに巻き込まれるケースが深刻化している。【映像】品川区の「まもるっち」（複数カット）そうした中、品川区が区に在住する小学生に無償で貸し出しているGPS通話機能付き防犯ブザー「まもるっち」に注目が集まっている。ニュース番組『わたしとニュース』では、ITジャーナリストの高橋曉子氏や利用者の解説を交え、お笑いコンビ・クワバタオハラの