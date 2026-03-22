お笑いコンビ、オール阪神・巨人のオール巨人（７４）が２１日に更新したＸで、先輩芸人に久しぶりに出会ったことを投稿した。巨人は「昨日．お昼にＮＧＫ裏の．僕らは東食堂って呼んでるお店の扉を開けて入ると！『巨人くん』と呼ぶ声．誰や！って見ると！ボタン兄さんでした」と中田ボタン（７８）だったことを明かした。巨人は「お久しぶりです．ボタン兄さんはステージ４の癌から復帰されてお元気でした色々話