汗や湿気で髪や頭皮のベタつきが気になるこれからの季節。そんな悩みに寄り添うのが、オーガニックブランド「product」の人気ドライシャンプーです。今回、新たに“シトラスウッディ”の香りが仲間入りし、さらに心地よいリフレッシュタイムが叶うラインナップに♡毎日の通勤・通学やアウトドアシーンでも活躍する、夏に欠かせない注目アイテムをご紹介します。 新しい香りシトラスウッディ登場 「ザ・