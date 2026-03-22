productのドライシャンプーが進化！夏に嬉しい新香り＆人気ラインを紹介

汗や湿気で髪や頭皮のベタつきが気になるこれからの季節。そんな悩みに寄り添うのが、オーガニックブランド「product」の人気ドライシャンプーです。今回、新たに“シトラスウッディ”の香りが仲間入りし、さらに心地よいリフレッシュタイムが叶うラインナップに♡毎日の通勤・通学やアウトドアシーンでも活躍する、夏に欠かせない注目アイテムをご紹介します。

新しい香りシトラスウッディ登場

「ザ・プロダクト クールドライシャンプー シトラスウッディ」は、爽やかなマンダリンの香りから、ローズマリーやラベンダーの穏やかなハーブ、そしてシダーウッドの深みへと移ろう洗練された香りが特徴。

115mL 1,430円（税込）／50mL 935円（税込）で展開され、外出先でも使いやすいミニサイズも魅力です。

肌温度－5℃※1のひんやり感で頭皮をクールダウンし、メントール配合による清涼感が続くのもポイント。

オーガニック認証成分※2や酒粕エキス、スサビノリエキスが髪と頭皮にうるおいを与えながら、快適な状態へと整えます。

さらに、ボディ※3にも使えるマルチ仕様で、暑い日のリフレッシュにぴったりです。

※1、気化熱による、30℃の室内で使用した場合

※2、サフラワー油、ホホバ種子油、アロエベラ液汁、ラベンダー花エキス、ローズマリー葉エキス（全て保湿剤）

※3、エタノール・メントール配合のため、お顔への使用はお控えください。

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選べる香りと使いやすさ

シリーズには定番の香りもラインナップ。「ザ・プロダクト クールドライシャンプーoi（オレンジアイスティーの香り）」は、爽やかなオレンジと紅茶の上品な香りが広がる夏らしい一品。

115mL 1,430円（税込）／50mL 935円（税込）。

「ザ・プロダクト クールドライシャンプーff（無香料）」は、香りを控えたいシーンでも使いやすく、職場や外出先でも安心して使えるのが魅力。115mL 1,430円（税込）／50mL 935円（税込）。

シーンや気分に合わせて香りを選べるので、日常使いはもちろん、旅行やフェスなどのアクティブなシーンにもぴったりです♪

※「香料」は配合していませんが、無香（においがしない）ではありません。

暑い季節を快適に乗り切ろう

暑さが本格化するこれからの季節、手軽にリフレッシュできるアイテムは欠かせません。「product」のドライシャンプーは、機能性と香りの心地よさを両立し、毎日を快適にサポートしてくれます♡

気分やシーンに合わせて選べる香りで、自分らしいリフレッシュタイムを楽しんでみてください。夏のお守りコスメとして、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか♪