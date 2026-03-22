マイアミ・オープン大会期間：2026年3月18日～2026年3月28日開催地：アメリカ マイアミ, フロリダコート：ハード（屋外）結果：[タリア ギブソン] 2 - 0 [大坂 なおみ] 試合の詳細データはこちら≫ マイアミ・オープン第5日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、女子シングルス2回戦で、タリア ギブソンと第16シードの大坂 なおみが対戦した。第1セットはタリア ギブソンが7-5