ABCテレビ・テレビ朝日系『CHEF-1グランプリ2026』（4月26日後6：30〜7：50）のMCに昨年に引き続き、山里亮太と松下奈緒が務めると決定した。【写真】ハンバーグに革命が起きた調理→完成の一品豪華MC＆ゲストらも料理人No.1を決める料理バトル「CHEF-1グランプリ2026」。優勝賞金1000万円を手にするのは誰なのか。ゲストには今田耕司、森泉、ゆうちゃみが出演するほかスペシャルサポーターとして、たくろうが大会のファン