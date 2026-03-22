ドジャースの佐々木朗希投手は21日(日本時間22日)、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールでブルペンに入り、捕手を座らせて29球、立たせて3球を投げた。すでにロバーツ監督が開幕ローテーション入りを明言している佐々木は、ツーシーム、スプリット、ストレート、スライダーを織り交ぜての投球を見せた。次回のオープン戦登板は3月22〜24日（日本時間23〜25日）のエンゼルス3連戦のいずれかで先発する予定。開幕後は2カード目