【【BEYBLADE DAY -2026-】ベイブレード最新情報発表特番】 3月21日配信 タカラトミーは3月21日、配信番組「【BEYBLADE DAY -2026-】ベイブレード最新情報発表特番」において様々な新情報を発表した。その中で2026年の世界大会「BEYBLADE X GP FINAL 2026」は、タイのバンコクで12月12日、13日に行われることが発表された。本稿では配信番組で発表された内容をまとめていこう。