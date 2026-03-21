きょう21日放送のテレビ大阪『大阪43市町村を大調査！誰も知らんキング』（後7：54）は、「なにわの鉄道ミステリー ランキング2026・春」で盛り上がる。【写真】近鉄・鶴橋駅のホームドアと電車が離れすぎ!?独自の視点で大阪府43市町村を徹底リサーチし、番組オリジナルのランキングを作成、住んでいる人でも気づかない大阪の魅力を再発見するバラエティー番組。大阪は、52もの路線がひしめき合う鉄道王国で、大阪人でも知ら