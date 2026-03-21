【エルサレム共同】イスラエルメディアは20日、イランが発射したミサイルを迎撃した際、破片がエルサレムの旧市街に落下したと伝えた。死傷者はいなかった。X（旧ツイッター）に投稿された旧市街の映像には、建物の壁や歩道が損傷した様子が写っていた。破片が落下したのは、ユダヤ教の聖地「嘆きの壁」やイスラム教の聖地「アルアクサ・モスク」から400メートルほど離れたユダヤ人地区。周囲には規制線が張られ、警察の車両や