周囲の森林を全て伐採された泣塔。鉄パイプとネットで囲いがされている＝１９日、鎌倉市寺分鎌倉幕府滅亡の古戦場で死者を弔ったと伝えられ、鎌倉市指定有形文化財「泣塔」の立つ丘の雑木林が２月に市に伐採された。変わり果てた姿に市民や歴史愛好家らがショックを受けている。市教育委員会は丘の崩落を防ぐためと説明するが、野ざらし状態の山肌がさらに風化を招く懸念も指摘される。地元には古くから不吉ないわくも残されてい