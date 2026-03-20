【モデルプレス＝2026/03/20】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が3月20日、自身のInstagramを更新。スポーティーなファッションを披露し、話題となっている。【写真】紅白出場K-POP美女「絵になる」美脚輝くミニ丈姿◆aespaカリナ、スポーティーなミニ丈コーデで美脚輝くカリナは「実はとても怖かった」と韓国語でコメントし、白いレンガ壁の前でポーズを決めるショットなど、複数枚の写真を公開。黒のク