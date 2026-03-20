『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』テレビシリーズをさかのぼる前日譚で木村魁希演じる熊手真白を中心に「先代ゴジュウジャー」を描く、TTFCオリジナルスピンオフ作品『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』の追加キャストが発表された。【画像】『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』ポスター「先代ゴジュウユニコーン／黒羽ミサキ（クロバネ・ミサキ）」を演じるのはアンジェラ芽衣。