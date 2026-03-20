【モデルプレス＝2026/03/20】乃木坂46の菅原咲月が3月19日、自身のInstagramを更新。シースルードレス姿を披露した。【写真】20歳乃木坂副キャプテン「圧倒的なオーラ」黒シースルードレス姿◆菅原咲月、シースルードレス姿公開菅原は「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 エントリー発表会登壇させて頂きました！」と報告。「黒のドレスでまたいつもと違う雰囲気で新鮮でした」とつづり、胸元と背中、袖の部分がシースルーになっている黒の