【モデルプレス＝2026/03/20】元日向坂46で女優の佐々木美玲が3月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。仕事終わりに作ったスープを披露し、話題を呼んでいる。【写真】26歳元日向坂「温まりそう」ニンニクに生姜…具沢山な手作りスープ公開◆佐々木美玲、元気が出る手作りスープ披露佐々木は、「お仕事終えて、突破ファイル見ながらスープ作ったよー」と、日本テレビ系『THE突破ファイル』（毎週木曜よる7時〜）を視聴しなが