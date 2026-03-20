元日向坂46佐々木美玲、仕事終わりに作った具沢山スープに注目集まる「温まりそう」「生姜とにんにく入れるの天才」
【モデルプレス＝2026/03/20】元日向坂46で女優の佐々木美玲が3月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。仕事終わりに作ったスープを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳元日向坂「温まりそう」ニンニクに生姜…具沢山な手作りスープ公開
佐々木は、「お仕事終えて、突破ファイル見ながらスープ作ったよー」と、日本テレビ系『THE突破ファイル』（毎週木曜よる7時〜）を視聴しながら自炊したことを報告。「最近、生姜とにんにくにハマってます。元気出るし、身体温まる」とつづり、彩り豊かな野菜やキノコがたっぷりと入ったスープを披露した。
この投稿に、ファンからは「温まりそう」「生姜とにんにく入れるの天才」「仕事終わりに自炊えらい」「具だくさんで美味しそう」「体調管理ばっちりで流石」「真似して作ってみたい」「生活感にキュンとした」「テレビ見ながらっていうのが親近感わく」（modelpress編集部）
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【写真】26歳元日向坂「温まりそう」ニンニクに生姜…具沢山な手作りスープ公開
◆佐々木美玲、元気が出る手作りスープ披露
佐々木は、「お仕事終えて、突破ファイル見ながらスープ作ったよー」と、日本テレビ系『THE突破ファイル』（毎週木曜よる7時〜）を視聴しながら自炊したことを報告。「最近、生姜とにんにくにハマってます。元気出るし、身体温まる」とつづり、彩り豊かな野菜やキノコがたっぷりと入ったスープを披露した。
◆佐々木美玲の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「温まりそう」「生姜とにんにく入れるの天才」「仕事終わりに自炊えらい」「具だくさんで美味しそう」「体調管理ばっちりで流石」「真似して作ってみたい」「生活感にキュンとした」「テレビ見ながらっていうのが親近感わく」（modelpress編集部）
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