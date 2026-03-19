インフルエンサーJKのもか（代田萌花）が美人ママに感動のサプライズ。さらにもかの初彼氏であるりくと（森本陸斗）が美人ママと初対面した。【映像】人気インフルエンサー＆美人ママ、俳優彼氏もABEMAにて3月18日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#47では、『今日好き』の「テグ編」でカップルになったもか＆りくとが、もかのお母さんのためにサプライ