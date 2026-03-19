インフルエンサーJKのもか（代田萌花）が美人ママに感動のサプライズ。さらにもかの初彼氏であるりくと（森本陸斗）が美人ママと初対面した。

【映像】人気インフルエンサー＆美人ママ、俳優彼氏も

ABEMAにて3月18日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#47では、『今日好き』の「テグ編」でカップルになったもか＆りくとが、もかのお母さんのためにサプライズで誕生日パーティを開催した。

もか＆りくとは2人で協力して「コップ・お皿（陶芸）」「誕生日ケーキ」「部屋の飾り付け」を手作りで用意。みきえさんは普段、子供を最優先しているため、これまで自身の誕生日パーティを行ったことがないという。

準備を終え、もかはみきえさんを飾り付けが終わった会場に迎え入れる。すると、みきえさんは感極まり大粒の涙を流した。母のうれしそうな姿にもかも感動…みきえさんは「自分の誕生日にこういうことをしてもらえるのは本当に幸せだと思います」と感謝した。

サプライズはまだまだ続く。ジャージ姿から正装したりくとがバースディケーキを持って、みきえさんの前に登場した。りくとが「初めまして！お誕生日おめでとうございます！」と祝うと、みきえさんは「本物？やばい…」と驚きを隠せない様子。

改めてりくとが「『テグ編』でもかちゃんとカップル成立しましたりくとです！」と挨拶すると、一方のみきえさんは「ちょっと顔、綺麗すぎるよね」と、りくとの完成されたビジュアルに驚いていた。