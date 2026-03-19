「昨年この席で競争力不足を反省し、株主にメモリー事業の競争力回復を約束したが、今年はその約束を守った」。18日午前、京畿道水原（スウォン）コンベンションセンターで開催された第57期サムスン電子定期株主総会。現場に集まった約1370人の株主の前で全永鉉（チョン・ヨンヒョン）サムスン電子副会長兼デバイスソリューション（DS）部門長はこう述べた。高帯域幅メモリー（HBM）技術競争力における失策を認めて頭を下げた1年前