テーマパークやイベント会場での待ち時間など、「ほんの少し座れたらラクなのに……」と感じる場面、意外と多くありませんか？ベンチが近くになかったり、あってもすでに埋まっていたりして、結局その場で立ちっぱなしになることもしばしば。子どもから「疲れたから座りたい！」なんて泣きつかれた苦い経験があるママもいるのではないでしょうか。そんなとき「ちょっとした休憩に使えるアイテムはないかな」と見つけたのが、ワッツ