C大阪の横山夢樹が先制ゴールをアシストしたセレッソ大阪のFW横山夢樹が華麗なドリブル突破からのクロスで鮮やかにゴールを演出した。兄のFW横山歩夢（ヨング・ヘンク）を彷彿とさせるプレーが「伊東純也のよう」「アニキそっくり」など反響を呼んでいる。C大阪は3月18日にJ1百年構想リーグ第7節でファジアーノ岡山と対戦。右サイドで先発した横山は前半19分、味方からのパスを受けるとフェイントを絡めた細かいステップのドリ