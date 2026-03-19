元プロレスラーでタレントの北斗晶と長男で動画クリエイターの佐々木健之介さんが、20日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】な、何故だ!?厳しいしつけがモットーだったはず…母・北斗が激変 母と息子でトーク番組に出るのは初めてという2人。9年ほどカナダで暮らしていた健之介さんは、得意の英語を黒柳に披露。4年前、母と同じ女子プロレスラー