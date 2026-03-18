WBC第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた決勝でベネズエラが米国を3-2で下し初優勝を飾った。これで全日程が終了。公式のタイトルではないが、準々決勝で敗れた日本代表「侍ジャパン」の源田壮亮内野手（西武）が“首位打者”と“最高出塁率”に輝いた。守備の名手に新たに加わった打撃の勲章に、ファンも驚きと称賛の声をあげている。源田は準々