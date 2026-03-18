WBC

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた決勝でベネズエラが米国を3-2で下し初優勝を飾った。これで全日程が終了。公式のタイトルではないが、準々決勝で敗れた日本代表「侍ジャパン」の源田壮亮内野手（西武）が“首位打者”と“最高出塁率”に輝いた。守備の名手に新たに加わった打撃の勲章に、ファンも驚きと称賛の声をあげている。

源田は準々決勝までの全試合に出場。主に下位打線を任されながら、10打数5安打で打率.500をマークした。四球も4つ選ぶなど選球眼も冴えわたり、出塁率（.667）でも大会No.1に輝いている。

1次ラウンド全体でも首位打者に輝き、最後までその座を守り切った源田。チーム成績にも左右されるため、大会ベストナインは逃したものの、守備の名手というイメージが強い源田の国際舞台での活躍にX上のファンからも感嘆の声が漏れている。

「源田メジャー行けwww」

「今回のWBCは源田さんの大活躍が印象的だったな。恐怖の8番なんてカッコいい二つ名」

「もし日本がもうちょっと勝ち進んでたら源田のB9がワンチャンあったかも？」

「源田壮亮が神すぎる大会でした」

「まさかの源田がWBC打率トップで終了」

「源田すごいね。WBC、打率と出塁率で首位だって」

「源田が、蓋を開ければほぼ一番打ったというね…」

「源田選手おめでとうございます WBCでの首位打者なんてそうそう獲れません」

前回大会の優勝にも貢献した33歳、守備の名手の“打撃タイトル獲得”に、称賛が相次いでいた。



（THE ANSWER編集部）