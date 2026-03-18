[3.18 J1百年構想リーグ EAST第7節](埼玉)※19:30開始主審:池内明彦<出場メンバー>[浦和レッズ]先発GK 1 西川周作DF 2 宮本優太DF 4 石原広教DF 5 根本健太DF 88 長沼洋一MF 8 マテウス・サヴィオMF 13 渡邊凌磨MF 22 柴戸海MF 25 安居海渡MF 77 金子拓郎FW 45 オナイウ阿道控えGK 16 牲川歩見DF 3 ダニーロ・ボザDF 26 荻原拓也MF 10 中島翔哉MF 14 関根貴大MF 39 早川隼平FW 9 イサーク・キーセ・テリンFW 27 照内利和FW 3