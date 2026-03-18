浦和vs柏 スタメン発表
[3.18 J1百年構想リーグ EAST第7節](埼玉)
※19:30開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 2 宮本優太
DF 4 石原広教
DF 5 根本健太
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 13 渡邊凌磨
MF 22 柴戸海
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 45 オナイウ阿道
控え
GK 16 牲川歩見
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 26 荻原拓也
MF 10 中島翔哉
MF 14 関根貴大
MF 39 早川隼平
FW 9 イサーク・キーセ・テリン
FW 27 照内利和
FW 36 肥田野蓮治
監督
マチェイ・スコルジャ
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 88 馬場晴也
MF 8 小泉佳穂
MF 15 小見洋太
MF 24 久保藤次郎
MF 39 中川敦瑛
MF 40 原川力
MF 87 山内日向汰
FW 9 細谷真大
控え
GK 29 永井堅梧
DF 26 杉岡大暉
DF 32 山之内佑成
MF 16 汰木康也
MF 19 仲間隼斗
MF 20 瀬川祐輔
MF 28 戸嶋祥郎
MF 38 島野怜
FW 18 垣田裕暉
監督
リカルド・ロドリゲス
※19:30開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 2 宮本優太
DF 4 石原広教
DF 5 根本健太
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 13 渡邊凌磨
MF 22 柴戸海
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 45 オナイウ阿道
控え
GK 16 牲川歩見
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 26 荻原拓也
MF 10 中島翔哉
MF 39 早川隼平
FW 9 イサーク・キーセ・テリン
FW 27 照内利和
FW 36 肥田野蓮治
監督
マチェイ・スコルジャ
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 88 馬場晴也
MF 8 小泉佳穂
MF 15 小見洋太
MF 24 久保藤次郎
MF 39 中川敦瑛
MF 40 原川力
MF 87 山内日向汰
FW 9 細谷真大
控え
GK 29 永井堅梧
DF 26 杉岡大暉
DF 32 山之内佑成
MF 16 汰木康也
MF 19 仲間隼斗
MF 20 瀬川祐輔
MF 28 戸嶋祥郎
MF 38 島野怜
FW 18 垣田裕暉
監督
リカルド・ロドリゲス