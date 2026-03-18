【その他の画像・動画等を元記事で観る】 岩崎宏美と大竹しのぶが、4月2日に放送される『SONGS』に出演する。 ■リスペクトしあうふたりの関係性に迫る 1975年のデビュー以来、歌手として第一線を走り続け、2025年に50周年を迎えた岩崎宏美。同じく1975年に本格的に俳優デビューを果たし、映画やドラマ、舞台で活躍を続ける大竹しのぶ。 別々の道を歩んできたふたりだが、実は親交が深く、頻繁に連絡を取り合う仲