確定申告の時期になると、過去の申告内容を見直す機会も増えます。「扶養控除を申告し忘れていた」と気づいた場合、過去5年分までさかのぼって「更正の請求」を行うことで、納めすぎた税金が戻ってくる可能性があります。 年収500万円で扶養家族が1人いるケースでは、1年あたり約3万円、5年分で約15万円の還付が見込まれることもあります。本記事では、扶養控除の仕組みや更正の請求の手続き方法、注意点について解説し