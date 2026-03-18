【モデルプレス＝2026/03/18】元Juice＝Juiceの稲場愛香が3月16日、自身のInstagramを更新。レースタイツを合わせた衣装のショットを公開し、注目が集まっている。【写真】28歳元アイドル「妖精みたい」レースタイツで美脚スラリ◆稲場愛香、レースタイツで美脚際立つ衣装披露稲場は、同日に池袋サンシャインシティ噴水広場で行われた自身の1stアルバム「Selenite」のリリースイベントへの感謝をつづり、オフショットを複数枚投稿