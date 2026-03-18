【モデルプレス＝2026/03/18】Aぇ! groupが14日に開催した「Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway」の来場者が、麻しん（はしか）の陽性と診断されたことがわかった。17日、STARTO ENTERTAINMENTが公式サイトにて発表し、注意喚起した。【写真】ライブ初日に流血した31歳STARTOアイドル◆Aぇ! group公演来場者が麻しん（はしか）の陽性と診断公式サイトでは「3月14日にマリンメッセ福岡A館（福岡市博多区）で開催された『Aぇ! group L