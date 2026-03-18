令和の愛人”のキャッチコピーで知られるグラビアアイドルの真島なおみ（27）が、撮影会で起きた衝撃のハプニングを告白し、スタジオが騒然となる一幕があった。【映像】「現場では見えてるんじゃ！？」撮影会で撮影された衝撃写真ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也