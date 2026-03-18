令和の愛人”のキャッチコピーで知られるグラビアアイドルの真島なおみ（27）が、撮影会で起きた衝撃のハプニングを告白し、スタジオが騒然となる一幕があった。

【映像】「現場では見えてるんじゃ！？」撮影会で撮影された衝撃写真

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。3月17日に配信された回では、ゲストの真島がファンを熱狂させている撮影会での裏話を明かした。

番組では、真島が自身のSNSにアップしている大胆な私服姿や、ソファーに寝そべるセクシーな写真が紹介されると、MC陣はその破壊力に釘付け。さらば青春の光の森田哲矢は、あまりにも際どい衣装に「これでもさ、流石に撮影会だったら（中身が）見えるんじゃないの！？」と、現場での“実態”を執拗に追求した。

すると、真島は「あ、でも正直、なんかあの、ニップレスがちょっと出ちゃったりとか……」と、撮影中に起きた驚きの“ポロリ”エピソードをあっけらかんと告白。この予想外の回答に森田は「えええ！？ もうファンからしたら乳首やん！ 」とツッコミをいれ、スタジオの笑いを誘っていた。