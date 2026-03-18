3月17日（火）に放送された竹内涼真主演のドラマ『再会〜Silent Truth〜』最終話では、23年前の事件にまつわる真犯人が暴かれる展開となった。まったく反省している様子のない真犯人に、“ある過去”をもつ刑事の南良理香子（江口のりこ）は激昂して銃を構え…。（※以下、最終話のネタバレがあります）【映像】淳一を煽る真犯人に南良が拳銃を取り出し…◆南良が23年前の事件に執着する理由23年前、小学生だった主人公の飛奈淳一