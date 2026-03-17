Image: SANWA DIRECT ストラップ時も充電時もちょうどイイ短さ。スマホの充電は無線もできますが、まだまだUSBケーブルは現役。でも 、外出で持ち出すと、こんがらがったり絡まったりが厄介です。最もスマートな方法はなんでしょうか？ それは絡まるようなしまい方をしないに尽きると思います。ストラップなら絡まらないし無くさないサンワダイレクトの「500-USB097BK」は、長さ22cmのスマ