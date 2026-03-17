3月16日の放送で番組終了となったフジテレビ系バラエティー『呼び出し先生タナカ』。出演していたコスプレイヤーのえなこは自身のInstagramを更新し、卒業証書を手にその思いを綴っている。 【画像】都内の超穴場スポットでケンタをパクつくえなこ 「本当に学生生活を送ったような思い出」 フジテレビ系バラエティー『呼び出し先生タナカ』が、3月16日の「卒業試験SP」をもって最後の授業を終えた。番組は“