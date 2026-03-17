【モデルプレス＝2026/03/17】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する渡辺リサが3月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘2人の姿を公開し、注目を集めている。【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「元気いっぱいで可愛い」“スク水”風の服着た娘2人の姿◆渡辺リサ、娘2人の元気ショット公開渡辺は「キッズのスポーツウェア可愛すぎて 買ってみたけろスクール水着みたいになっちゃった 本人達はご満悦」（※原文