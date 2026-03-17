アフガニスタンで実権を握るイスラム主義組織タリバン当局は、パキスタン軍が首都カブールにある病院を空爆し、少なくとも400人が死亡したと発表しました。タリバン当局の発表によりますと、パキスタン軍が16日夜、カブールにある薬物中毒者を治療する病院を空爆し、少なくとも400人が死亡、約250人が負傷したということです。この攻撃により、2000床ある病院の大部分が破壊されたとしています。一方、パキスタン軍は病院への攻撃