宮舘涼太が表紙を務める『週刊TVガイド』3/27号が3月18日に発売。『週刊TVガイド』の公式SNSで公開された表紙ビジュアルに注目が集まっている。 【画像】宮舘涼太『TVガイド』表紙ビジュアル／Snow Man9人の集合ショット ■宮舘涼太が『週刊TVガイド』表紙に登場 公開された表紙では、真っ赤な背景の前で、肩に手を添えたポーズを見せる宮舘の姿が掲載。黒髪の無造作ヘアに鋭い視線を向け、陰影のあるライティングが際立